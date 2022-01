Bewaffneter Überfall auf Goldschmiedewerkstatt

Nr. 0046

Drei unbekannt gebliebene Männer beraubten gestern Mittag den Inhaber einer Goldschmiedewerkstatt in Steglitz. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen des Geschädigten betrat das Trio gegen 13.20 Uhr das Geschäft in der Bismarckstraße und schlug unvermittelt auf den 48-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf fesselten sie ihn und drängten ihn mittels Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Tresorschlüssel. Mit mehreren Gegenständen aus dem Geschäft – darunter Schmuck und Bargeld – sollen die Drei schließlich in Richtung geflüchtet sein. Der 48-Jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung, die ihm Krankenhaus behandelt wurden. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).