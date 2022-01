Beleidigung und Körperverletzung in U-Bahn – Wer kennt diese Frau?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen?

Wer hat die Tatverdächtige bei der Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Straftat oder der abgebildeten Frau geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 953 528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 953 599 oder per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.