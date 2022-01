Radler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0035

In Mitte wurde heute Vormittag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 41-Jährige mit seinem Rad gegen 9.30 Uhr auf dem Gehweg der Kurstraße in Richtung Werderscher Markt. In Höhe der Kreuzung der Straße Kleine Kurstraße soll er die Fahrbahn der Kurstraße fahrend überquert haben. Ein ihm in der Kurstraße entgegenkommender 51-Jähriger erfasste den Radfahrer mit seinem PKW dabei im Kreuzungsbereich. Bei dem folgenden Sturz erlitt der Radler schwere Schulterverletzungen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zogen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City)