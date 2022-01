Brand in Versorgungsraum

Nr. 0030

Feuerwehr und Polizei wurden in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Staaken alarmiert. Kurz nach 23 Uhr bemerkte ein 26-jähriger Anwohner der Obstallee Brandgeruch aus einem unverschlossenen Versorgungsraum des Hauses. Die Brandbekämpfer löschten brennenden Sperrmüll in dem Kellerraum. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung übernommen. Ein Jugendlicher, der vorgestern zu einer Brandstiftung als Tatverdächtiger festgenommen wurde, kommt als Verursacher des nächtlichen Brandes nicht in Frage.