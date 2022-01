Mit Baseballschläger und Messer verletzt

Nr. 0028

Drei Kriminelle haben gestern Abend den Inhaber eines Spätkaufs in Neukölln beraubt und ihn schwer verletzt. Gegen 18.40 Uhr sollen die drei Maskierten das Geschäft in der Lahnstraße betreten und mit einem Baseballschläger sofort auf den 53-jährigen Ladeninhaber eingeschlagen haben. Zudem wurde der Mann mit einem Messer verletzt. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Kasse und flüchteten zu Fuß in Richtung Karl-Marx-Straße, als ein Zeuge den Spätkauf betrat. Der verletzte 53-Jährige musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.