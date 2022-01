Vorfahrt missachtet – Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß

Nr. 0027

Bei einem Verkehrsunfall in Buch wurden gestern Nachmittag mehrere Menschen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete ein 24-Jähriger, der gegen 13.40 Uhr mit seinem Mitsubishi im Pölnitzweg unterwegs war, an der Einmündung zur Straße Alt-Buch, die Vorfahrt einer Suzuki-Fahrerin, die auf der Straße Alt-Buch in Richtung Wiltbergstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 74-Jährige Suzuki-Fahrerin, als auch die Beifahrerin des Mitsubishi, eine schwangere 21-Jährige, schwer verletzt. Auch der neun Monate alte Sohn der jungen Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen und das Kind kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste nur ambulant behandelt werden. Die Straße Alt-Buch musste während der Unfallaufnahme bis 16.20 Uhr gesperrt bleiben.