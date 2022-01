Festnahme nach Kellerbrand

Nr. 0025

Nachdem es gestern Nachmittag in einem Keller in Staaken gebrannt hatte, nahmen Einsatzkräfte einen Jugendlichen wegen des Tatverdachts der schweren Brandstiftung fest. Ein 13-Jähriger bemerkte kurz nach 17 Uhr Rauch aus dem Keller des Wohnhauses im Loschwitzer Weg aufsteigen. Sofort alarmierte der Junge die Feuerwehr und warnte die Hausbewohner. Zeitgleich beobachtete er eine Person, die aus den Kellerräumen kam und sich entfernte. Aufgrund der Beschreibung konnte die Besatzung einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 23 den 14-Jährigen in der Nähe festnehmen und dem Landeskriminalamt überstellen, das die weiteren Ermittlungen sowie die Prüfung von Zusammenhängen zu weiteren Bränden in der Vergangenheit im Gebiet Heerstraße-Nord übernommen hat. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten indes die Flammen, welche auch die Elektrik beschädigten und das Wohngebäude zunächst nicht mehr nutzbar machten. Verletzt wurde hingegen glücklicherweise niemand.