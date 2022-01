Brandstiftung an Pkw

Nr. 0021

Heute früh brannte in Britz ein am Straßenrand geparkter Pkw. Gegen 4.30 Uhr bemerkte eine Zeitungszustellerin den brennenden Renault in der Hannemannstraße Ecke Buschrosenplatz und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem in Vollbrand stehenden Kleinwagen. Ein hinter dem Renault abgestellter Kia wurde durch die Hitze im Frontbereich ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.