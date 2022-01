Verdacht der Brandstiftung

Charlottenburg-Wilmersdorf / Reinickendorf / Spandau

In der vergangenen Nacht und heute früh brannten in den Ortsteilen Charlottenburg-Nord, Reinickendorf und Staaken mehrere Autos. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen führt in allen Fällen ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Nr. 0017

Mehrere Anwohner alarmierten die Feuerwehr gegen 23 Uhr zu einem Parkplatz in die Delpzeile, nachdem sie Flammen an einem Citroen und einem Smart bemerkten. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Durch das Feuer wurden sechs weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt.

Nr. 0018

Kurz vor Mitternacht rief ein weiterer aufmerksamer Anwohner die Feuerwehr in die Pankower Allee. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen an dem Peugeot. Das Fahrzeug, das ebenfalls auf einem Parkplatz abgestellt war, brannte vollständig aus.

Nr. 0019

Gegen 4.15 Uhr alarmierte ein Passant die Feuerwehr in den Cosmarweg. Dort griff ein in Flammen stehendes Fahrzeug auf zwei VW über. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen. Alle drei Fahrzeuge wurden zum Teil stark beschädigt.