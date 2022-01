Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0016

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding wurden in der vergangenen Nacht vier Insassen eines PKW schwer verletzt. Den ersten Informationen zufolge war der 20-jährige Fahrzeugführer gegen 22:30 Uhr von der Osloer Straße aus kommend in Richtung Indische Straße gefahren. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW. Der Fahrer und seine drei 16 bis 20-jährigen Mitinsassen wurden mit schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus stationär aufgenommen. Das Unfallauto des jungen Mannes wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).