Durch Messerstich verletzt

Nr. 0015

Mit einer Stichverletzung am Unterarm wurde ein 20-Jähriger letzte Nacht in Moabit angetroffen. Zeugenaussagen zufolge soll der junge Mann gegen 23.40 Uhr mit einem ihm flüchtig bekannten Mann im Bereich Alt-Moabit Ecke Stromstraße in Streit geraten sein, in deren Folge der Tatverdächtige ein Messer gezogen und zugestochen haben soll. Anschließend floh der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Krefelder Straße. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem er zur Rettung seines schwer verletzten Armes notoperiert wurde. Im weiteren Verlauf des Einsatzes verfolgten Einsatzkräfte zwei junge Männer aufgrund des Verdachts, mit der vorliegenden Tat im Zusammenhang zu stehen. Beide Personen, ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger, versuchten sich trotz Ansprache der Überprüfung und Festnahme durch Flucht zu entziehen. Erst nach Abgabe eines Schusses in die Luft durch eine Einsatzkraft, gelang die Festnahme der zwei Tatverdächtigen. Die Festnahme und die weiteren Ermittlungen vor Ort führten zur Namhaftmachung eines weiteren, noch flüchtigen Mannes, dem mutmaßlichen Messerstecher. Die Fahndung nach dem Flüchtigen und die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.