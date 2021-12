Nr. 2800

In Gesundbrunnen brannte gestern Abend ein Motorroller. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte gegen 18.25 Uhr ein 37-jähriger Anwohner der Putbusser Straße Brandgeruch in seiner Wohnung wahrgenommen und dann die Flammen am abgestellten Fahrzeug entdeckt. Die von ihm alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Roller. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.