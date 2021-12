Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 2797

Zivilkräfte nahmen gestern Mittag in Prenzlauer Berg einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Die Spezialkräfte des Einbruchskommissariats hatten den polizeibekannten Mann gegen 13 Uhr in der Husemannstraße festgestellt und kurz darauf am U-Bahnhof Senefelderplatz festgenommen. Bei einer Durchsuchung fanden die Fahnder in seinem Rucksack mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeuge, die sie beschlagnahmten. Das Diebesgut konnte nach intensiven Ermittlungen einem kurz zuvor begangenen Wohnungseinbruch in der Dunckerstraße zugeordnet werden. Der noch unter Bewährung stehende 49-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 1 (Nord), welches auch prüft, ob dem Tatverdächtigen weitere Taten zugeordnet werden können.