Seniorin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 2796

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen in Zehlendorf ist eine Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 39-jährige Fahrer eines Lkw gegen 8 Uhr die Ladezone eines Supermarktes in der Sundgauer Straße und erfasste die 80-jährige Fußgängerin, die auf dem Weg in das Geschäft gewesen sein soll. Die Seniorin stürzte, geriet vor den linken Vorderreifen des Fahrzeugs und wurde mitgeschliffen. Dabei erlitt die Passantin sehr schwere Verletzungen, an denen sie später in einem Krankenhaus verstarb. Der Fahrer des Lieferfahrzeugs erlitt einen schweren Schock und wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Sundgauer Straße war in Höhe des Unfallortes während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd) für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.