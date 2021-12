Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2793

Ein Kind musste gestern nach einem Verkehrsunfall in Marzahn schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Den hier vorliegenden Informationen zufolge fuhr der Junge gegen 13.45 Uhr auf einem Tretroller auf die Fahrbahn der Golliner Straße, um sie in Richtung einer Kindertagesstätte zu überqueren. Dort fuhr ihn ein 74-Jähriger mit seinem PKW, den er in Richtung Havemannstraße steuerte, an. Schwere Kopfverletzungen bei dem 12-Jährigen waren die Folge. Der genaue Unfallhergang ist nun Bestandteil der Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost)