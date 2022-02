Seniorin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0374

Die 81-jährige Dame, die am Abend des 29. Dezember 2021 bei einem Verkehrsunfall im Marzahn lebensbedrohlich verletzt wurde, ist gestern Morgen in einem Krankenhaus verstorben.

Erstmeldung Nr. 2790 vom 30. Dezember 2021: Schwerste Verletzungen nach Verkehrsunfall

In Marzahn wurde gestern Nachmittag eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt. Den vorliegenden Informationen zufolge betrat die 81-Jährige gegen 17 Uhr vom Mittelstreifen auf die Fahrbahn der Märkischen Allee. Dort wurde sie von einem 59-Jährigen mit seinem PKW erfasst, der im linken Fahrstreifen in Richtung Allee der Kosmonauten unterwegs war. Die Fußgängerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt multiple Knochenbrüche und Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt jetzt die Ermittlungen.