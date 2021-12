Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2784

Gestern Abend erlitt ein Fußgänger in Lichterfelde bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll ein 59-Jähriger gegen 21.40 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Königsberger Straße in Richtung Ostpreußendamm gefahren sein. Als er links in die Morgensternstraße abbog, soll der Fahrer den die Fußgängerfurt überquerenden 23-jährigen Fußgänger übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst haben. Der dabei schwer verletzte Mann wurde von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 4 (Süd).