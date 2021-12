Nr. 2781

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mitte wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 22.15 Uhr die 52-jährige Fahrerin eines Toyota die Zimmerstraße in Richtung Mauerstraße und stieß mit dem 51-jährigen Zweiradfahrer auf der Kreuzung mit der Friedrichstraße zusammen. Der Kradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Toyota-Fahrerin und zwei weitere Insassen ihres Fahrzeugs blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.