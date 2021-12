Fußgängerin angefahren und verletzt

Nr. 2779

Eine Passantin erlitt gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Wedding Kopfverletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 28-jährige Fahrer eines Renault gegen 20.30 Uhr die Schulstraße in Richtung Luxemburger Straße und soll an der Kreuzung nach rechts in die Müllerstraße abgebogen sein. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug gegen die 57-jährige Fußgängerin, die die Müllerstraße an dem ampelgeregelten Überweg überqueren wollte. Die 57-Jährige stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo die Verletzte zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Die 21-jährige Tochter der Passantin, die ein Stück vor ihrer Mutter gelaufen sein soll, erlitt einen Schock und wurde durch die Rettungskräfte ambulant vor Ort behandelt. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.