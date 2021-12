Gewalttätige Jugendgruppe verletzt zwei Männer und eine Frau

Nr. 2778

Gestern Abend zogen mehrere Jugendliche und Kinder durch Mitte und verletzen zwei Männer und eine Frau. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll die 6-köpfige Jugendgruppe gegen 19.20 Uhr auf der Jannowitzbrücke auf einen 33-jährigen Mann getroffen sein. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus der Gruppe soll ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Als der Angegriffene ihn zurückgedrängt habe, sollen nun alle weiteren Personen der Gruppe auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete das Sextett und begegnete kurz darauf am Rolandufer einem niederländischem Paar im Alter von 26 Jahren. Der 14-Jährige soll auch diese beiden angegriffen und verletzt haben und anschließend mit seinen Begleitern geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen die Jugendgruppe wenig später in Tatortnähe fest und brachten sie zum Polizeiabschnitt 57. Zwei 13-Jährige sowie ein 14- und ein 15-Jähriger wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-jährige Haupttatverdächtige sowie ein Gleichaltriger kamen für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam, von wo sie im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den 33-jährigen Verletzten für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Das leicht verletzte Pärchen lehnte eine medizinische Versorgung zunächst ab und begibt sich gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).