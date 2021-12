Verdacht der Brandstiftung

Nr. 2777

In der vergangenen Nacht brannte in Wedding ein Fahrzeug. Ein aufmerksamer Passant stellte gegen 2.30 Uhr in der Afrikanischen Straße einen in Flammen stehenden Renault fest und rief die Feuerwehr, welche den Wagen löschte. Das Fahrzeug brannte im vorderen Bereich nahezu vollständig aus. Ein weiterer Renault, der neben dem brennenden Fahrzeug abgestellt war, wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.