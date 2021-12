Festnahme nach Einbruch in Bank

Nr. 2774

Ein Einbruch in eine Bankfiliale in Lichtenrade endete heute früh für einen Mann mit einer Festnahme. Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 47 wurden gegen 5 Uhr zu einer ausgelösten Alarmanlage in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße alarmiert und nahmen in den Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss den Eindringling auf frischer Tat fest. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der 27-Jährige über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Filiale und versuchte im weiteren Verlauf einen Safe zu entwenden. Am Tatort fanden die Polizeieinsatzkräfte diverses Einbruchswerkzeug. Der stark alkoholisierte Mann wurde für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übergeben. Ein Atemalkoholvortest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Mann soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls überstellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.