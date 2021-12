Nach Einbrüchen festgenommen

Steglitz-Zehlendorf / Marzahn-Hellersdorf

Nach Einbrüchen in Dahlem und Kaulsdorf nahmen Einsatzkräfte der Polizei gestern Abend zwei Verdächtige fest. Beide wurden anschließend der Kriminalpolizei überstellt.

Nr. 2771

Gegen 19 Uhr alarmierte ein Mieter die Polizei zur Straße Falkenried, nachdem zwei Männer einen Wohnungseinbruch begangen und einen weiteren versucht hatten. Einen 34-Jährigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, konnten die Einsatzkräfte festnehmen. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Nr. 2772

Ein Einfamilienhaus in der Giesestraße war das Ziel eines anderen diebischen Duos. Ein Zeuge bemerkte die beiden gegen 20.30 Uhr, als sie das Gebäude verließen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten in der Nähe einen 39-jährigen, in Deutschland nicht gemeldeten Mann festnehmen. Auch dessen Komplize konnte unerkannt entkommen. Weil sich der Festgenommene während der Flucht an der Hand verletzt hatte, wurde er zwischenzeitlich noch ambulant in einem Krankenhaus versorgt.