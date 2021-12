Aus Fenster gestürzt und tödlich verletzt

Nr. 2760

Gestern Abend erlitt eine Frau bei einem Sturz aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Spandau tödliche Verletzungen. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll die 49-Jährige gegen 21.20 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss ihrer Wohnung in der Jagowstraße gestürzt und auf dem Gehweg aufgeschlagen sein. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten die Schwerverletzte auf einen Rettungswagen, wo sie trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen ihren schweren Verletzungen erlag. Polizeieinsatzkräfte nahmen vor Ort den 38-jährigen mutmaßlichen Lebensgefährten der Frau vorläufig fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).