Festnahmen nach Raub in Wohnung

Nr. 2758

In Wedding nahmen Einsatzkräfte gestern Abend drei Tatverdächtige nach einem schweren Raub in einer Wohnung fest. Den ersten Informationen zufolge hatte ein 27-jähriger Anwohner die Polizei gegen 21 Uhr in die Maxstraße alarmiert. Drei Männer, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben sollen, seien zuvor in seine Wohnung gestürmt und hätten nach einem Anwohner gefragt. Ihren Irrtum bemerkend, seien sie dann wieder aus der Wohnung gerannt. Die eintreffenden Funkstreifen nahmen dann kurz danach in der Wohnung des Anwohners drei Männer im Alter von 24, 25 und 35 Jahren fest. Die Einsatzkräfte waren dabei gezwungen Zwang anzuwenden, um die Angriffe der Tatverdächtigen abzuwehren und ihren Widerstand zu unterbinden. Dem Vernehmen nach sollen die drei Festgenommenen zuvor sieben Personen in der Wohnung mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht haben. Bei der Absuche in der Wohnung und der Durchsuchung der Tatverdächtigen kamen zwei Messer sowie eine Schusswaffe zum Vorschein. Die bei den Festnahmen verletzten Tatverdächtigen kamen anschließend in ein Krankenhaus. Zwei verblieben dort zunächst zur Beobachtung mit Polizeibewachung, einer kam anschließend in einen Polizeigewahrsam zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Die noch andauernden Ermittlungen zu den drei in Polizeigewahrsam befindlichen mutmaßlichen Räubern führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord).