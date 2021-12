Mann attackiert mehrere Menschen und verletzt sie schwer

Nr. 2757

In Wilhelmstadt hat gestern Mittag ein Mann unvermittelt drei andere Menschen angegriffen und hierbei schwer verletzt. Gemäß Zeugenaussagen soll der 27-Jährige gegen 11.40 Uhr auf einem Mieterparkplatz im Päwesiner Weg unvermittelt auf einen 64-Jährigen und eine 66-Jährige zugestürmt sein und beide attackiert haben. Hierbei soll der 27-Jährige beide zu Boden gerissen und auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Zeugen alarmierten die Polizei, die den aggressiven Mann noch vor Ort festnahm. Die Attackierten erlitten schwere Kopfverletzungen und innere Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und müssen dort stationär behandelt werden.

Während des Polizeieinsatzes erschien eine 85-Jährige, die angab, gegen 11. 30 Uhr ebenfalls von dem Mann attackiert worden zu sein. Der ihr unbekannte 27-Jährige habe ihr in den Rücken getreten, woraufhin sie zu Boden gefallen und sich an der linken Hand und dem linken Arm verletzt hatte. Anschließend soll der Mann mehrfach in Richtung ihres Bauchs getreten haben. Der Frau war es gelungen, ihre Tasche vor ihren Körper zu schieben, so dass die Tritte gegen diese gingen. Der Mann hatte sich dann entfernt. Auch die 85-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Festgenommene wurde zunächst für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Aufgrund des Verdachts von psychischen Problemen soll noch heute zur Erwirkung eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.