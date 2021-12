Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2756

Bei einem Verkehrsunfall in Karlshorst wurde ein hochbetagter Mann gestern Vormittag schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der 96-Jährige kurz nach 9 Uhr die Fahrbahn Lehndorfstraße in Höhe der Wildensteiner Straße. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin erfasste den Fußgänger mit ihrem Mazda. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Senior eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Hämatome und Hautabschürfungen am Oberkörper und an den Beinen. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.