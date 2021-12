Nr. 2755

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 113 in Adlershof wurden heute Morgen zwei Männer zum Teil schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 41-jähriger Fahrer mit dem Lkw eines privaten Winterdienstes auf der BAB 113 in Fahrtrichtung stadteinwärts. Gegen 9 Uhr kam der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs gegen eine Lärmschutztrennwand aus Beton. Der 42-jährige Beifahrer musste von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr aus dem Lkw befreit werden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, in dem er derzeit operiert wird. Der Fahrer des Lkw wurde zur Beobachtung ebenfalls in eine Klinik gebracht, wo er stationär verbleibt. Wegen der Rettungsarbeiten musste die Autobahn zunächst komplett gesperrt werden und der Fahrzeugverkehr wurde ab den Anschlussstellen Schönefeld Nord und Adlershof von der BAB abgeleitet. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die Ermittlungen zur genauen Verkehrsunfallursache.