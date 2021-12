Geschlagen, beraubt und verletzt liegengelassen

Nr. 2754

Bislang unbekannte Täter schlugen und beraubten vergangene Nacht einen Mann in Kreuzberg. Gegen 3.20 Uhr wurde eine Anwohnerin der Görlitzer Straße durch laute Rufe und Schreie aus dem Schlaf geweckt, sah auf der Straße zwei Männer rennen und alarmierte die Polizei. Eingetroffene Polizisten fanden an dem Ort, von dem zuvor die beiden Männer flüchteten, einen Verletzten. Auf dem Gehweg liegend, nur schwer ansprechbar und über Schmerzen klagend, schilderte dieser den Polizisten, dass vier Männer ihn ansprachen und fragten, ob er Drogen kaufen wolle. Als der Angegriffene dies verneinte und noch versuchte, aus der Situation zu entkommen, holten ihn die Männer ein, hielten ihn fest und begannen auf ihn einzuprügeln. Trotz Gegenwehr ging der 34-Jährige zu Boden. Selbst dann ließen die Täter nicht von ihm ab und schlugen und traten weiter auf ihn ein, auch gegen den Kopf. Einer der Täter biss ihm sogar ins Ohr. Anschließend beraubten sie den Verletzten, bevor sie in Richtung Lübbener Straße flüchteten. Nachgeforderte Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen übernahm das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).