Fahrzeug überprüft – Drogen gefunden

Nr. 2753

Eine Fahrzeugkontrolle in Lichtenberg führte in der vergangenen Nacht zum Auffinden von Drogen und zur Festnahme des Fahrers. Eine Polizeistreife wollte gegen 0.10 Uhr den Fahrer eines Audi in der Landsberger Allee / Vulkanstraße überprüfen und forderte diesen zum Anhalten auf. Der Audi- Fahrer hielt zunächst auch an, versuchte jedoch zu flüchten, als einer der beiden Beamten aus dem Fahrzeug gestiegen war. Seine Flucht endete jedoch bereits wenige Meter später in der Vulkanstraße, den Polizeikräften gelang es ihn zu stoppen, indem sie ihr Fahrzeug vor den Audi stellten. Neben dem 26-Jährigen Fahrer, saß noch ein 40-Jähriger als Beifahrer im Wagen. Unmittelbar nach Öffnen der Türen strömte den Polizeikräften ein deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Eine freiwillig gestattete Durchsuchung des Audi führte zum Auffinden mehrerer Tütchen mit Drogen, sowie eines Messers. Bei einer körperlichen Durchsuchung des Fahrers fanden die Beamten zudem noch weitere Drogen und Bargeld. Aufgrund des bestehenden Verdachts eines Handels mit Betäubungsmitteln, wurde telefonisch ein Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 26-Jährigen erwirkt. In der Wohnung fanden die Polizeikräfte neben diversem Verpackungsmaterial rund 500 Gramm Cannabis und rund 950 Gramm Kokain. Der 26-Jährige wurde daraufhin für das weiterermittelnde Kommissariat beim Landeskriminalamt eingeliefert und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.