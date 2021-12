Zahlreiche Kartons mit Pyrotechnik beschlagnahmt

Nr. 2752

Polizeieinsatzkräfte beschlagnahmten gestern Mittag in Rudow mehrere Kartons mit Knallkörpern. Aufgrund eines Hinweises auf verbotenen Handel mit Pyrotechnik suchten die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr die Anschrift eines 44-Jährigen in der Schönefelder Straße auf. Dort angekommen, sahen sie ihn zusammen mit einem Gleichaltrigen, wie beide mehrere Kartons mit Knallkörpern aus Autos in die Wohnung des Mannes brachten. Die Beamtinnen und Beamten erwirkten daraufhin über die Staatsanwaltschaft Berlin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes und betraten diese anschließend. Beide Männer, die zuvor auch die Fahrzeuge entluden, wurden in der Wohnung angetroffen und zunächst festgenommen. In den Räumlichkeiten und im Fahrzeug des 44-Jährigen beschlagnahmten die Einsatzkräfte der Polizeiabschnitte 55 und 52 zahlreiche Pyrotechnik, insgesamt 21 größere Kartons. Ebenfalls beschlagnahmten sie eine dazugehörige Preisliste, fünf Schreckschusswaffen, den kleinen Waffenschein des Wohnungsinhabers, 2800 Euro mutmaßlichen Erlös aus dem Verkauf von Pyrotechnik sowie ein Druckverschlusstütchen mit mutmaßlich Cannabis. Da der zweite 44-Jährige offenbar nur beim Transport der Kartons geholfen hatte, wurde er wieder entlassen. Der Wohnungsinhaber kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Gewahrsam und wurde von dort wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.