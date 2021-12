Getreten, gebissen und beleidigt

Nr. 2746

Ein alkoholisierter Mann verhielt sich in der vergangenen Nacht in Moabit äußerst aggressiv und biss einem Polizisten ins Bein. Der wohnungslose 55-Jährige war zunächst aufgrund seines Verhaltens vom Sicherheitsdienst einer Unterkunft für Obdachlose in der Lübecker Straße verwiesen worden, weigerte sich jedoch zu gehen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Auch gegenüber den Polizeikräften weigerte sich der Mann weiterhin zu gehen, sprang dann plötzlich auf und gab an, nun jemanden schlagen zu wollen. Aufgrund des fortwährend aggressiven Verhaltens des Mannes, legten ihm die Polizeikräfte Handfesseln an. Der 55-Jährige leistete erheblichen Widerstand und versuchte mit seinem Kopf gegen die Beamten zu stoßen. Als diese den Mann daraufhin zu Boden brachten, biss er einem Polizisten ins Bein. Der Betrunkene wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo er weiterhin sehr aggressiv war, um sich trat und einen Angestellten des Gewahrsams antisemitisch und rassistisch beleidigte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen, versuchte jedoch vor der Tür sofort auf einen Passanten loszugehen, was durch einen Tarifbeschäftigten der Polizei verhindert werden konnte. Daraufhin begann er Gegenstände auf die Fahrbahn zu werfen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde daraufhin ein Anschlussgewahrsam für den Mann bis heute 8 Uhr angeordnet. Die attackierten Polizeikräfte blieben alle im Dienst. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Tätlichen Angriffs, Beleidigung, Widerstands und Körperverletzung ermittelt.