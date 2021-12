Senior bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2745

Gestern Nachmittag wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der 85-Jährige gegen 17 Uhr den Ostpreußendamm, als er von einem Audi erfasst wurde, dessen 49-jähriger Fahrzeugführer von der Wismarer Straße kommend in Richtung Teltow unterwegs war. Der Senior prallte auf die Motorhaube des Fahrzeugs und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen am gesamten Körper in ein Krankenhaus, wo er nach einer Operation stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer erlitt einen Schock, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Für die Verkehrsunfallaufnahme war der Ostpreußendamm in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.