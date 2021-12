Zwei Radfahrende bei Unfall verletzt

Nr. 2743

Gestern Nachmittag ereignete sich in Schöneberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin und ein Fahrradfahrer verletzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 37-Jährige gegen 16 Uhr mit einem Auto verbotswidrig die Busspur der Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Hohenstaufenstraße. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 58-Jähriger auf Höhe der Winterfeldstraße mit seinem Fahrrad die Martin-Luther-Straße in nördliche Richtung und schlängelte sich dabei an den auf den anderen beiden Fahrspuren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei, um dann auf die Busspur zu fahren. Aus entgegengesetzter Richtung des Radfahrers kam zudem eine weitere Radfahrerin im Alter von 61 Jahren, die ebenfalls die Straße überqueren wollte. Beide Radfahrenden wurden von dem Auto der 37-Jährigen erfasst und erlitten Kopfverletzungen. Während der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden, kam die Radfahrerin zur stationären Aufnahme und Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.