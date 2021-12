Bei Banküberfall Reizgas versprüht - Mehrere Personen verletzt

Nr. 2740

Bei einem Überfall auf eine Bankfiliale in Mitte sind heute Mittag mehrere Personen durch Reizgas verletzt worden. Nach derzeitigem Stand sollen mehrere maskierte Personen gegen 13.15 Uhr in einer Filiale in der Friedrichstraße Reizgas versprüht und Geld gefordert haben. Dadurch wurden mehrere Personen in der Bank leicht verletzt und mussten später vor Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt werden. Anschließend flüchteten die bisher Unbekannten wieder aus der Bank und sollen sich mit einem Fahrzeug entfernt haben. Ob sie mit oder ohne Beute geflüchtet sind, ist Gegenstand der derzeit noch laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen hat.