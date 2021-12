Senior von Auto erfasst

Nr. 2739

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade erlitt ein Fußgänger heute Vormittag eine schwere Kopfverletzung und kam zur stationären Versorgung in eine Klinik. Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der 86-Jährige gegen 10.30 Uhr die Fahrbahn der Lintruper Straße. In diesem Moment bog ein 80-Jähriger mit seinem Wagen von der Goethestraße nach links in die Lintruper Straße ab und erfasste den Senior. Die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.