Fahrt endete an einer Grundstücksmauer

Nr. 2738

Nachdem ein Auto gestern Abend in Alt-Hohenschönhausen gegen eine Grundstücksmauer fuhr, flüchteten zunächst alle Insassen. Nach bisherigem Kenntnisstand bewegte sich der Pkw gegen 21.35 Uhr auf der Wollenberger Straße in Richtung Gehrenseestraße und prallte an der dortigen Einmündung gegen eine Grundstücksmauer mit Gartenzaun. Ein dahinter befindlicher Geräteschuppen wurde ebenfalls beschädigt. Anschließend stiegen nach Zeugenangaben insgesamt fünf Personen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte suchten die nähere Umgebung ab, wo sie vier tatverdächtige Personen ausmachten und stoppten. Ein 48-Jähriger, der alkoholisiert war, kehrte bereits zuvor wieder zum Unfallort zurück. Bei ihm fanden die Polizistinnen und Polizisten den Schlüssel des Unfallwagens. Die vier weiteren Personen, zwei Frauen im Alter von 22 und 30 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 21 und 38 Jahren, hatten offenbar ebenfalls Alkohol konsumiert und machten widersprüchliche Angaben, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt gelenkt hatte. Alle Personen kamen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen in einen Gewahrsam und wurden im Anschluss wieder entlassen. Die 30-Jährige klagte jedoch über einen schmerzenden Fuß. Die Verletzung hatte sie sich offenbar durch den Unfall zugezogen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie daher in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen werden musste. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.