Autodiebstahl vereitelt

Nr. 2735

Einsatzkräfte der Polizei verhinderten in der vergangenen Nacht den Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges in Charlottenburg. Die Besatzungen mehrerer Zivilstreifen bemerkten gegen 2.40 Uhr zwei Personen, die sich in der Sybelstraße verdächtig verhielten und an einem geparkten Mercedes CLS hantierten. Als einer der beiden in den Wagen einstieg und losfuhr, wurde das Fahrzeug angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an Tür- und Zündschloss manipuliert worden war. Der 38-jährige Fahrer wurde noch am Auto, sein 32 Jahre alter Komplize in der Nähe festgenommen. Beide Männer, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden dem zuständigen Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.