Beim Abbiegen Fußgängerin verletzt

Nr. 2734

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt wurde gestern Nachmittag eine Passantin von einem Auto verletzt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war gegen 17.30 Uhr ein 82-Jähriger mit seinem Mercedes in der Heerstraße unterwegs. Als er dann nach rechts in die Gatower Straße abbog, stieß er mit einer 61-jährigen Fußgängerin zusammen. Mit Verletzungen am Kopf, an der Schulter sowie am Rücken kam die Frau zur stationären Versorgung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.