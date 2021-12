Randalierende Menschenmenge

Nr. 2732

Ein Zeuge alarmierte vergangene Nacht die Polizei zu einer randalierenden Menschenmenge nach Alt-Treptow. Gegen 2 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Schifffahrtgesellschaft am Hafen Treptow rund 70 Personen, die sich auf den Hafenanlagen aufhielten, auf den dort liegenden Schiffen herumkletterten und laut herumpöbelten. Nachdem es dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gelang, die Personen dazu zu bewegen von den Schiffen herunter zu kommen, stellte er eine ausgelöste Alarmanlage an einem ebenfalls zur Schifffahrtgesellschaft gehörenden Restaurant fest. Dort bemerkte er eine zerstörte Glasscheibe. Eine Besatzung eines eingetroffenen Funkstreifenwagens stellte im Inneren des Lokals zwar keine Personen, jedoch eine Blutspur fest. Eine Polizistin und deren Kollegen stellten in der Nähe einen 19-Jährigen fest, der an einer Hand und der Kleidung ebenfalls Blutspuren hatte und nahmen ihn wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruches fest. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und später wieder entlassen wurde. Im Zusammenhang mit den Feststellungen des Zeugen stellten weitere Einsatzkräfte am S-Bahnhof Treptow, auf der Südostallee und am S-Bahnhof Schöneweide insgesamt 26 Personen, sowohl Frauen wie Männer, im Alter von 15 bis 24 Jahren fest und überprüften diese. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten ein 24-Jähriger und zwei 20-Jährige Widerstand. Polizisten nahmen die drei alkoholisierten Tatverdächtigen fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach durchgeführten Blutentnahmen später wieder entlassen wurden. Zu dem Einsatz wurden gut 30 Polizistinnen und Polizisten der Polizei Berlin und der Bundespolizei eingesetzt.