Nr. 2730

Brandbekämpfer löschten in der vergangenen Nacht in Staaken einen brennenden Lkw. Anwohnende bemerkten gegen 22.10 Uhr Flammen an einem auf dem Neunkircher Steig geparkten Kastenwagen und alarmierten die Feuerwehr. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch ein nebenstehender Stromanschlusskasten beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.