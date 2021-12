Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt

Nr. 2725

In der vergangenen Nacht erlitt eine Frau in Schöneberg bei einem Sturz mit einem E-Scooter schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und der Aussage eines Zeugen soll die 54-Jährige mit einem gemieteten E-Scooter auf der Goltzstraße in Richtung Hauptstraße gefahren sein. Auf der Kreuzung Goltzstraße Ecke Grunewaldstraße soll sie plötzlich und ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Der 21-jährige Zeuge eilte sofort zu der bewusstlosen Frau, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Feuerwehr. Rettungskräfte brachten die nicht lebensgefährlich verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).