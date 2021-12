Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 2723

Gestern Abend kam in Steglitz ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der 84-jährige Fahrer in Begleitung seiner 77-jährigen Beifahrerin in seinem Skoda gegen 19.15 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Steglitzer Damm unterwegs gewesen sein. Aus bislang unbekannter Ursache soll er nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos, einem Kia und einem Renault, kollidiert sein. Letzterer wurde durch den Aufprall auf einen dahinterstehenden Hyundai geschoben. Infolge des Zusammenstoßes drehte sich der Skoda, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen wurden von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Auto geborgen und zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme blieb die Bismarckstraße in Höhe der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).