Vom Unfallort geflüchtet - Festnahme

Nr. 2722

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend einen Mann in Charlottenburg fest. Der Festnahme vorausgegangen war ein Verkehrsunfall gegen 20 Uhr auf der Kreuzung Droysenstraße / Gerviniusstraße. Zeugenaussagen zufolge war der festgenommene 26-Jährige mit einem Auto auf der Gerviniusstraße in Richtung Lewishamstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Droysenstraße soll er die Vorfahrt einer 56-jährigen Frau missachtet haben, die auf ihrem Fahrrad die Windscheidstraße in Richtung Droysenstraße befuhr, und mit seinem Kraftfahrzeug gegen das Fahrrad gefahren sein. Die 56-Jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Tatverdächtige soll nach dem Verkehrsunfall nach links in die Windscheidstraße abgebogen und dort kurz angehalten und ausgestiegen sein. Anschließend stieg er jedoch wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei entdeckten den Flüchtigen noch in der Nähe, hielten ihn an und nahmen ihn fest. Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 56-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den 26-Jährigen entließ die Besatzung des Funkstreifenwagens nach Feststellung seiner Identität. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.