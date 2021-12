Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Nr. 2720

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Moabit ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-Jähriger gegen 0.15 Uhr mit einem Auto die Straße Neues Ufer in Richtung Kaiserin-Augusta-Allee. An der dortigen Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 65-Jährigen, der von links kam und in Fahrtrichtung Mierendorffplatz unterwegs war. Das Auto des Jüngeren schleuderte durch die Wucht des Aufpralls gegen ein Schutzgitter und gegen eine Ampel, die dadurch nicht mehr funktionsfähig war. Der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer im Alter von 28 und zweimal 22 Jahren blieben unverletzt. Das Auto des Älteren prallte gegen ein in der Straße Neues Ufer geparktes Fahrzeug und er zog sich mehrere Knochenbrüche am Rumpf und einem Bein zu. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.