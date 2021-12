Rassistisch beleidigt, angegriffen und bedroht

Nr. 2719

Mehrere, bislang Unbekannte beleidigten gestern Abend in Weißensee eine Frau und verletzten sie bei einem anschließenden Angriff leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die 44-Jährige gegen 21.30 Uhr in ihrem Ladengeschäft in der Börnestraße auf, als eine Gruppe von vier Personen ihr über das Schaufenster mit einer Geste signalisiert haben soll, dass man sie beobachten würde. Die Frau soll daraufhin aus ihrem Geschäft auf den Gehweg getreten sein, um das Gespräch mit den Unbekannten zu suchen, woraufhin diese die Frau rassistisch beleidigt und ihr mehrfach gegen den Oberkörper gestoßen haben sollen. Der 20-jährige Sohn der Angegriffenen, der sich zu dieser Zeit in dem Laden aufhielt, soll auf den Vorfall aufmerksam geworden und sich ebenfalls auf den Gehweg begeben haben. Daraufhin soll die Personengruppe von der Angegriffenen abgelassen und ihren Weg fortgesetzt haben. Der junge Mann soll die Gruppe verfolgt haben, wobei auch er rassistisch beleidigt worden sein soll. Darüber hinaus soll einer der Unbekannten dem jungen Mann zudem ein Messer vorgehalten haben. Anschließend setzte die Gruppe ihren Weg unerkannt fort. Die Ladeninhaberin erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Ihr Sohn blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.