Wohnmobil-Diebstahl beobachtet

Nr. 2717

Die Besitzenden eines Wohnmobils mussten in der vergangenen Nacht in Spandau den Diebstahl ihres Fahrzeugs beobachten, konnten aber ihr Gefährt nach einem erfolgreichen Polizeieinsatz wieder in Empfang nehmen. Gegen 1.45 Uhr wurden die 70-Jährige und ihr gleichaltriger Ehemann von lauten Geräuschen aus dem Schlaf geschreckt. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie, dass sich jemand an ihrem im Recklinghauser Weg abgestellten Wohnmobil zu schaffen machte und kurz darauf mit diesem davonfuhr. Das Paar alarmierte die Polizei und wenig später konnte die Besatzung einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 23 das gestohlene Fahrzeug in der Straße An der Kappe entdecken. Im Wohnbereich des Capron nahmen die Einsatzkräfte einen Mann fest. Am Tür- und Zündschloss sowie an der Elektrik des Wagens war mutmaßlich mit einem aufgefundenen Schraubendreher manipuliert worden. Der Verdächtige kam zunächst in einen Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren Untersuchungen des Falls übernommen hat. Da sich der Festgenommene bislang nicht zu seinen Personalien äußern wollte, dauern die Ermittlungen zu seiner Identität ebenfalls an.