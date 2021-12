Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Backshop

Nr. 2716

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 28 nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Geschäftseinbrecher fest. Nach bisherigem Kenntnisstand beobachtete ein Zeuge gegen 1.10 Uhr, wie sich mehrere Personen an der Zugangstür eines Backshops auf der Zwischenebene des U-Bahnhofs Unter den Linden zu schaffen machten und diese schließlich gewaltsam öffneten. Er alarmierte die Polizei. Als die gerufenen Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 24 Jahren fest, als sie den Bahnhof verlassen wollten. Einem dritten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die Beamtinnen und Beamten stellten ein paar Getränke sowie etwas Geld als mögliches Diebesgut sicher. Zudem stellten sie fest, dass ebenfalls versucht wurde in den neben dem Backshop befindlichen Zeitungsladen einzubrechen. Auch dazu sind die Festgenommenen tatverdächtig. Sie wurden der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.