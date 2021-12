Auto ausgebrannt

Nr. 2715

Gestern Abend brannte ein Auto in Friedrichshain vollständig aus. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Hitzestrahlung beschädigt. Mehrere Passanten alarmierten den Notruf, nachdem sie kurz nach 20 Uhr Rauch und Flammen im Innenraum des in der Gürtelstraße geparkten Renault gesehen hatten. Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten am danebenstehenden VW-Bus einen größeren Schaden. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.