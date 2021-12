Autofahrerin schwer verletzt

Nr. 2714

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg erlitt eine Autofahrerin Verletzungen an den Armen und im Brustbereich. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr die 90-Jährige gegen 17.50 Uhr mit ihrem Citroen die Storkower Straße von der Landsberger Allee kommend und bog nach links in die Kniprodestraße ein. Dabei stieß die Fahrerin mit dem 21-jährigen Fahrer eines Opel zusammen, der in entgegengesetzter Richtung die Storkower Straße befuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der 21- Jährige wurde leicht am Ohr verletzt und lehnte eine Behandlung ab. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.